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ブラック【美品】ボッテガ イントレチャート カードケース 財布
商品番号 I97798562259
商品名

ブラック【美品】ボッテガ イントレチャート カードケース 財布
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 9,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新宿伊勢丹で購入の人気の黒カーフスキンのカードケースで財布として使用していました。お札も折って入れられます。●アイテムBottegaVenetaボッテガヴェネタマキシイントレチャートカセットフラグメントケースカードケースブラックレザー本革　カーフスキン　●サイズタテ7.5cmヨコ11.5cm　平置き実寸。●仕様カードポケット×3フリーポケット×1●カラー··ブラックカラー···ブラック素材···本革
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