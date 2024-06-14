ブラック【美品】ボッテガ イントレチャート カードケース 財布

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商品詳細
新宿伊勢丹で購入の人気の黒カーフスキンのカードケースで財布として使用していました。お札も折って入れられます。●アイテムBottegaVenetaボッテガヴェネタマキシイントレチャートカセットフラグメントケースカードケースブラックレザー本革 カーフスキン ●サイズタテ7.5cmヨコ11.5cm 平置き実寸。●仕様カードポケット×3フリーポケット×1●カラー··ブラックカラー···ブラック素材···本革
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