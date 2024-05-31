Supreme キャップ　帽子　黒　キーホルダーセット

Supremeオンラインで購入しました。帽子の形が崩れないように宅急便で発送します。尚、キーホルダーは赤の他に黒と緑がありますので別の色に交換可能です。ステッカーも1枚同封します。ご検討宜しくお願い致します。



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