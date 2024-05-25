【未使用】Supreme×New Era 11SS 61.5cm

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御覧いただき、誠に有難うございます。プロフィール及び下記の注意点を必読後、納得の上で検討いただければ幸いです。なお、専用は対応しませんので、交渉中や交渉成立による価格変更後であっても、先に購入された方と取引します。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆※御購入の際は【必ず事前にコメント】をお願いします。※価格交渉は【希望価格】を必ず提示してください。※極端な値下げコメントは、返信無く削除します。※着用感についてのコメントは御遠慮願います。◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆以下、詳細です。◉商品名【Supreme×NewEra11SSベースボールキャップ】◉性別・サイズ【61.5cm（73/4）】◉カラー【グリーン】◉商品状態【未使用・タグ無し】◉その他・クローゼット内で暗所保管しております。・送料込み、ペット無し・香水無し・タバコ吸いません。・緩衝材保護の上で発送します。宜しくお願いします。