ミラ・ショーン　高級本革　ベルト　ロング

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商品詳細
ミラ・ショーンの高級本革ベルトです。素材 本革 オーストリッチカラー ブラックサイズ 幅3.5cm 長さ125cm箱入り新品未使用品になります。長めですが、バックルの様子を見るとサイズ調整が可能のように思われます。確かとわからないので、写真にてご確認くださいませ。箱の角は、擦れがあります。自宅での保管品ですので、ご理解のうえご購入をよろしくお願い致します。#革ベルト #ミラ・ショーン #オーストリッチ #ロングサイズベルト
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