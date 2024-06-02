APPLEBUM 2pac Tシャツ Lサイズ　新品

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APPLEBUMアップルバムMonochromeT-shirt新品未使用サイズL身幅58cm,着丈72cm素人採寸商品説明2PACロゴと彼を象徴するフォトをフロントに落とし込んだTシャツ。バックにはTupacとAPPLEBUMロゴをプリントしました。今尚、絶大な人気を誇るウェストコーストのレジェンドラッパー2PACの功績を称えたアイテムとなっております。Tシャツの生地は、10.2オンスという超極厚の綿100%天竺を使用。リブは本体生地に負けない巾2.2cmの太リブ。ゆとりのあるシルエットと肉厚でありながり柔らかな肌触りが特徴で、洗濯を繰り返すことでさらに風合いが良くなります。【2pac】西海岸を代表する伝説的ラッパーであり、俳優。彼の音楽は単なるエンターテイメント以上の意味を持ち、社会的な問題や人種差別、貧困、政治の腐敗などを強く表現したものが多い。彼のアルバム「AllEyesOnMe」はデス・ロウの金字塔とされ、彼の遺産を代表する作品となっている。唯一無二のカリスマ的存在であり、1996年に25歳でこの世を去った後も、多くの人々に強い影響を与え続けている。カラー...ブラック袖丈...半袖