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19ss マルジェラ ステレオタイプウォレット コインケース　カードケース
商品番号 E20890821853
商品名

19ss マルジェラ ステレオタイプウォレット コインケース　カードケース
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 5,311 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2ヶ月ほど使用し、保管しておりました。目立った傷汚れ等は見受けられませんが、よく見ると若干プリントがはげているように見受けられる箇所もございます。付属品等を処分してしまったため、証明書等による正規品証明ができませんが、なかなか見ないデザインで偽物が出回っている商品ではないと思われます。また、その他正規品であることを確認するために、ここの写真が見たい等ありましたらお気軽にお申し付けください。誠心誠意対応させていただきます。カラー···ブラック素材···本革beauty\u0026youthAdametRopeA.P.C.HARESHIPSSTUDIOUSCULLNIURBANRESEARCHnanouniverseUNITEDARROWSmonkeytimeCOMMEdesGARCONSLadmusicianethosensshareefLIDNMtrovediscoveredname.unitedtokyopublictokyounfilscyeKaptainSunshinestevenalanSOEjuliusjohnlawrencesullivanundercoverN.hoolywoodAURALEEbukhtCOMOLIcrepusculeDIGAWELdulcamaraETHOSENSGraphpaperISSEYkolorMaisonMargieramarkawareNeedlesneonsignPHINGERINLui'ssunseaunuseduruYAECAjiedasteinunfilDairikusinyakozukayojiyamamotosasquatchfabrix
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