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【新品未使用】キプリス 長財布
商品番号 T57033450427
商品名

【新品未使用】キプリス 長財布
ブランド名 キプリス
特別価格 税込 7,104 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！正規店で新品購入したものの、使わずじまいです。値段交渉承ります♪気になる点ありましたら、お気軽にメッセージお願いします^_^定価22,000円品番108237素材表側：牛革内側：牛革(蝋引き加工)裏地：合皮サイズW190×H90×D15mm　※おおよそのサイズです重さ120ｇ生産国日本仕様札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×9ポケット×3
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