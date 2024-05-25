【新品未使用】キプリス 長財布

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！正規店で新品購入したものの、使わずじまいです。値段交渉承ります♪気になる点ありましたら、お気軽にメッセージお願いします^_^定価22,000円品番108237素材表側：牛革内側：牛革(蝋引き加工)裏地：合皮サイズW190×H90×D15mm ※おおよそのサイズです重さ120ｇ生産国日本仕様札入れ×1小銭入れ×1カード入れ×9ポケット×3
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