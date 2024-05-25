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sugarhill ベルト
商品番号 D41186693395
商品名

sugarhill ベルト
ブランド名 シュガーヒル
特別価格 税込 12,218 円
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商品詳細

傷に関しては2枚目の写真でご確認ください。使用感はあります。皮なのでシワはついています。オンラインのHOWDAYで購入。その他写真必要であればコメントください。
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