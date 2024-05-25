周二限定！！！LOEWE ロエベ 白 半袖 Tシャツ サイズ 新品未使用xs

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覧いただきましてありがとうございます！早いほうが勝ちです！！！即購入OK！気軽に質問をお願いします。LOEWETシャツサイズXS：肩幅:約45cm、胸囲:約104cm、着丈:約70cmS：肩幅:約48cm、胸囲:約109cm、着丈:約72cmM：肩幅:約50cm、胸囲:約113cm、着丈:約74cmL：肩幅:約52cm、胸囲:約117cm、着丈:約76cm（※素人採寸）状態：写真すべて実物になります新品未使用。検品の為だけに開封済み。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。神経質な方もご遠慮ください、ご理解の上ご購入を宜しくお願い致します。素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。よろしくお願いします！