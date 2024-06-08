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ストーンアイランド stone island Tシャツ
商品番号 U99810697017
商品名

ストーンアイランド stone island Tシャツ
ブランド名 ストーンアイランド
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

この爽やかな黄色とシンプルなデザインに惹かれて数年前にセレクトショップで購入しました。サイズ表記がXLとなっていますが、着た感じはそこまで大きく感じず、普段M~Lを着用している方でも問題なく着れると思います。正面に小さな小さなシミがありますが、遠目では全く分かりません。近くでも言われなければ気づかない程度の大きさです。(２枚目参照）それ以外の状態は非常に良いですが中古品ということをご理解の上ご購入いただければと思います。#ストーンアイランド#stoneisland
http://narcologia.ru/goods/sucrose715940.html
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