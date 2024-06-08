ストーンアイランド stone island Tシャツ

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この爽やかな黄色とシンプルなデザインに惹かれて数年前にセレクトショップで購入しました。サイズ表記がXLとなっていますが、着た感じはそこまで大きく感じず、普段M~Lを着用している方でも問題なく着れると思います。正面に小さな小さなシミがありますが、遠目では全く分かりません。近くでも言われなければ気づかない程度の大きさです。(２枚目参照）それ以外の状態は非常に良いですが中古品ということをご理解の上ご購入いただければと思います。#ストーンアイランド#stoneisland