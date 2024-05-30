コーチ製3つ折り財布(新品、未使用)

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商品詳細
赤色、革製となります。新品未使用です。小銭入れとお札入れが別の位置のものとなります。店舗で買った福袋の在中品です。財布がダブってしまったので出品しております。財布形···二つ折り素材···本革財布形···三つ折り
http://narcologia.ru/goods/shuttle877225.html
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