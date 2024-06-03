New Era Cap 1/2 ツバ裏グレー ニューエラ アトランタ ブレイブス

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貴重な日本未発売モデル！！！今アメリカで大流行しているニューエラのカスタムキャップ！！その中でも最近アメリカで人気のツートーンタイプ！ネイビーにイエローのバイザーでとても合わせやすいカラーバリエーションです。アンダーバイザーはグレー、スエットバンドはブラック仕様となっております。こちらのサイズは人気の71/2日本ではアトランタブレイブスのキャップを手に入れるのは非常に困難です。人気商品ですので買い逃しなく！【商品名】ＮＥＷＥＲＡ新品59FIFTYAtlantaBravesNavyYellowCapGreyUnderVisorBrimSize71/2(59.6cm)貴重な日本未発売モデル新品未使用正規品【COLOR】ネイビー/イエロー ツバ裏グレー【Size】71/2(59.6cm)【商品の状態】使用状況:新品未使用未試着注意事項:ファイナルセールとさせていただきます。【発送】既に日本にございます。入金確認後、2日以内での発送となります。【その他】不明点はご質問ください。購入後24時間以内にご連絡無い場合、また購入後2日以内に入金ない場合キャンセルとさせていただきますのでご了承ください。SUPREME23SS、22AW商品やNY買い付け品を他にも出品しております。あわせて宜しくお願い致します。カラー···ネイビー形···ベースボール素材···ポリエステル