希少 Chrome hearts クロムハーツ（刺繍）キャップ 野球帽

★即購入OK発送時間:24時間以内これはすべて真実の実物の写真です商品の説明人気デザインです。89年にブランドが設立されて以降、従来の「アクセサリー」という概念を打ち破るような重厚で男性的な作品を提供し続け、’99年にはファッション界の権威「CFDA賞」を受賞。有名アーティストやセレブにも愛好者が多い。「シルバーアクセといえばクロムハーツ」というほど知名度は群を抜くサイズは56cm-61cm調節可能材質35%綿と65%ポリエステル状態：新品未使用⚠️付属品はありません！！このキャップしかありません⚠️⚠️⚠️だから値段が安いです！⚠️※正真正銘のイタリア•アウトレット直売店にて購入。並行輸入品(海外正規品)になります。※全て検品済みで特に問題ありません。 ご安心ください⑅◡̈*ご理解いただける方のみ、ご購入をお願い致します。



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