早い者勝ち!ノスタルジックガレージ イタリア製 スニーカー天然素材42/243j

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ご覧いただきまして、ありがとうございます♪【ブランド】Nostalgicgarageノスタルジックガレー【表記サイズ】 43 （JAP27.0㎝）【カラー】ネイビー 紺【ポイント】PRODOTTODANEWFALCONPER MADEINITALY。イタリア製の人気ブランドのスニーカーです。天然素材を使用したシンプルで履き心地の良いアイテムです。多少の使用感やスレはありますが、まだまだお使いいただける良いお品です。この機会にぜひご購入ください。⚠︎注意事項・即購入OKです！・コメント途中であっても、即購入された方を優先させていただきます。ご理解ください。・商品に関して質問等ございましたら、お気軽にコメントください・コンパクトに畳んで発送いたします。・ペット、喫煙者はおりません。・あくまでも中古、自宅保管していた物ですのでご理解お願い致します。完璧を求める方はご遠慮ください。