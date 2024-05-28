バーバリー ノバチェック 財布 二つ折り財布 折り財布 コンパクトウォレット

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商品詳細
バーバリーノバチェック財布二つ折り財布折り財布コンパクトウォレットロゴレザーブラウンブランドBURBERRYバーバリー商品名二つ折り財布商品番号‐カラーブラウンサイズ横 11.5cm 縦 9.5cm 奥行 1.5cm 素材レザー付属品箱/保存袋ランクAランクコメント外側：特筆すべきダメージなし 内側：特筆すべきダメージなし管理番号0720-a6871y※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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