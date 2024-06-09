【人気　良品】ルイヴィトン　タイガ　ブラック　長財布　ジップウォレット　ジッピー

ご覧頂きありがとうございます♡9A150-15fd42【商品説明】大人気のヴィトンのタイガジッピーウォレットです^^シリアルナンバーは最後の写真にございます#プチトマト財布↑こちらもどうぞ【ブランド】ルイヴィトンLOUISVUITTON【カラー】ノワールブラック【サイズ】約 20× 10× 2cmそれぞれ多少の誤差はご容赦ください。【状態】・素材特有の使用感があります。キレイな方だと思います。詳しくは写真をご確認ください。あくまで中古品となります。神経質な方はご遠慮ください。【値下げについて】お値下げご希望の場合は必ずご希望金額をご提示ください！大幅値下げはしておりません。【付属品】なし【購入場所】大手ブランドオークション(鑑定済)【発送・梱包について】・簡易包装でのお届けです。・段ボールは再利用のものが多いです。・コンパクトにしてお届けします。【その他注意】・あくまで主観の中古品となります。・気になる箇所がありましたら写真を追加いたしますのでお気軽にコメントください。・丁寧に検品致しますが、見落としがある場合があります。中古品であることをご理解の上ご購入ください。・中古品特有のにおいがある場合がございます。神経質な方は、ご購入をご遠慮下さいませ・全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。・商品説明と写真から総合的に判断してご購入頂きますようお願い致します。【返品について】・イメージと違うなど購入者さま都合はご遠慮ください。・いかなる理由でも返品交換時の送料は購入者様負担とさせて頂いております。ご了承ください



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