廻間ミチル ヴァンガード くじメイト

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商品詳細
くじメイトカードファイト!!ヴァンガードwill＋Dress～おやすみTime～ 廻間ミチル10連特典のクリティカルトリガー梱包はインナースリーブ、ミニスリーブ、オーバースリーブ、ローダーの順でカードを保護して段ボールで挟みプチプチで包みます。
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