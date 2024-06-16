90s ヴィンテージ USA製 carhartt カーハート キャップ エンジ

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ご覧頂きありがとうございます。自己紹介欄をお読みください。是非フォローお願いします！コメントなし即購入可能です！【ブランド名】carharttカーハート【アイテム名】キャップベースボールキャップ帽子【説明】90s90年代ヴィンテージUSA製アメリカ製MADEINUSAこちらはデザインも珍しく、かなり良いデザインかと思います！人気のY2Kやヴィンテージやオールドアイテムとの相性が良いです。80rや90sや古着やゆるだぼや古着女子やスポーツMIXや古着MIX、アウトドアMIXやビッグシルエットやオーバーサイズなど古着ファッションに合います。サイズが合う方でしたらメンズやレディース問わずユニセックスで着用可能です。【カラー】エンジワインレッドレッド色褪せにより全体的にブラウンに近いかと思います。【表記サイズ】フリー【素人実寸】頭周り内径約54.5（ボタン全部閉じ）〜約59cm（ボタン一つ留め）当方、頭まわり約57.58くらいで、ボタン2つ留めがジャストでした。つば約6.5cm※素人採寸なので、多少の誤差はご容赦ください。【状態】中古品になります。主観では目立つダメージ、汚れは見当りませんが、ヴィンテージの為、全体的に使用感、色褪せ等ははございます。つばの端に軽いダメージあり。主観では目立たないかと思いますが、画像でご判断ください。（画像10枚目参照）必ず全て画像ご確認の上ご購入ください。中古品、古着、ヴィンテージにご理解ある方のご購入でお願いします。※シューキーパー、バッグスタンド、帽子のマネキンなどの備品は付属しません。【s.w.o管理番号1234】32291503223/5-114