NEW ERA 9 FIFTY WBC CHAMPIONS CAP

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商品詳細
※まずは自己紹介文をご覧ください。こちらはNEWERA9FIFTYWBC(WORLDBASEBALLCLASSIC)CHAMPIONSCAPです。カラーはグレー、サイズはフリー(スナップバックですので調節可能)、新品未使用品です。何かありましたら質問からどうぞ。
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