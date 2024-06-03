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【80s】FedEX ロゴ刺繍　キャップ　レアカラー
商品番号 P22245920340
商品名

【80s】FedEX ロゴ刺繍　キャップ　レアカラー
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 5,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】80sFedEXロゴ刺繍　キャップ　レアカラー【生産国】USA【年代】80s＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長:約6.5cm高さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿物流サービス世界最大手のアメリカ企業FedEX（フェデックス）のロゴ刺繍キャップ。レアなツートンカラーのヴィンテージ品です。＿COLOR＿＿＿バーガンディ・ワインレッド・ボルドー系＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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