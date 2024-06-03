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新品 未使用 ハワイ限定　モニ 日焼けスヌーピー　Tシャツ　M パイナップル
商品番号 R12171618156
商品名

新品 未使用 ハワイ限定　モニ 日焼けスヌーピー　Tシャツ　M パイナップル
ブランド名 スヌーピー
特別価格 税込 3,712 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品　未使用　希少ハワイ限定日焼けスヌーピーTシャツ•*¨*•.¸¸♬ハワイ限定日焼けスヌーピーとパイナップル❤︎着ていると楽しい話題へとつながります(◍︎˃̶ᗜ˂̶◍︎)✩︎【サイズ】ユニセックス　アメリカサイズ…M日本サイズ…L相当（現在モニでは大人用はユニセックスサイズの販売のみ）ゆったりサイズ男性も着用できます着丈　約70㎝　　身幅.裾　約51㎝（多少の誤差はご了承ください）2023年7月　モニ　ホノルル　モアナサーフライダー店購入他にもおすすめの商品を取り揃えております✩︎⡱　　　　↓#happyおすすめ商品#レディース#メンズ169
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