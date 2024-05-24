

CONVERSEコンバース限定JackPurcellジャックパーセルミッド28㎝ CONVERSEコンバース限定JackPurcellジャックパーセルミッド28㎝



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コンバース(CONVERSE)のスニーカーです。ジャックパーセルミッド(JACKPURCELLMID)です。2011年の限定モデルです。ジャックパーセルは人気が高く、ミッドのものは今ではあまり見かけないと思います。素材は人気の高いキャンバスです。カラーは細かいチェック柄のブラック系です。画像を参考にして下さい。合わせやすいカラーだと思います。サイズ表記は靴の中の記載が9.5なので、日本サイズで28.0㎝です。靴裏(アウトソール)の長さは30.5㎝です。状態は中古品です。全体的に使用感があります。状態は全ての画像で確認して下さい。アウトソールの硬化はありません。あくまでも中古品ですので、全ての画像でご確認の上、ご理解ある方のみ購入して下さい。商品到着後の商品のお問い合わせは一切お受けできませんので、ご了承下さい。他にもたくさんのスニーカーやアパレルを出品しておりますので良かったら出品中の一覧からご覧下さい。#ふぉっきん商店で販売中の全ての商品がご覧になれます。よろしくお願いいたします。#papicoの古着屋さん#ふぉっきん商店柴田ひかり