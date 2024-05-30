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モラビトベルト
商品番号 W54220224017
商品名

モラビトベルト
ブランド名 モラビト
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウン　10年以上前に帝国ホテルで購入しましたが、使用しないままタンス保管していました。未使用ですがバックルは劣化しています、使用可能です。カットしていないので自己調整して下さい。ベルト内側に傷あります。写真2参照115cmクロコダイル発送は簡易的になりますのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/interconnect629170.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful563651.html
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