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素材···本革カラー···ブラウン 10年以上前に帝国ホテルで購入しましたが、使用しないままタンス保管していました。未使用ですがバックルは劣化しています、使用可能です。カットしていないので自己調整して下さい。ベルト内側に傷あります。写真2参照115cmクロコダイル発送は簡易的になりますのでご了承下さい。