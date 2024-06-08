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新品未使用✨BTS Yet to Come 釜山コン　Tシャツ　Mサイズ
商品番号 A43891466992
商品名

新品未使用✨BTS Yet to Come 釜山コン　Tシャツ　Mサイズ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「お値下げ不可」新品未開封　送料込BTS釜山コンメンバー着用TシャツMサイズ☆他にSサイズとXLサイズございます。YetToComeinBUSANの公式グッズです。メンバーもライブで着用していました。Weverseshopで購入し公式品です。⭐︎他にも#マクドナルドコラボトートバック　も出品中発送の際は2つに折り曲げて発送させて頂きます。折り畳みジワはご了承下さい。#BTS_るんるん出品中#推し活#ＢＴＳ　#防弾少年団#バンタン#RM#JIN#SUGA#J-HOPE#JIMINV#JUNGKOOK#ナム#ジン#シュガ#ユンギ#ホープ#ホビ#ジミン#テテ#グク#ＢＴＳグッズバッグ#グッズ#コンサート人気グループ···BTSグッズ種類···Tシャツ
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