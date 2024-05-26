90s POWELL ツリーカモ キャップ

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数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます。#新井アパレル#新井メンズ#新井帽子○アイテムパウエルのキャップツリーカモはレアかと。スケート好きの方。お好きな方ぜひ。○サイズ表記フリー○素材コットンポリ○状態ダメージはないですが、つば裏汚れあり。漂白である程度落ちると思います。○カラーカモフラ系※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。ご不明点あれば、ご質問ください。