ジョンストンズ　ユナイテッドアローズ　カシミヤマフラー

ブランド:ジョンストンズオブエルガン ユナイテッドアローズ JOHNSTONSOFELGINUNITEDARROWS商品名:JSTNEX2PLCHK35*170 2プライチェックマフラーサイズ長さ:163cm、幅:35cm状態:1回のみ使用の極美品素材:カシミヤ100%・ユナイテッドアローズにて購入致しました。・一回のみ使用の極美品です。・カシミヤ100%なので高級感があります。・毛羽立ち等も少なく長くご使用いただけるかと思います。・一度人の手に渡ったものとご理解をいただきご購入お願い致します。・中古品とご理解頂きご購入お願いいたします。・見た感じは綺麗ですが素人保管のご理解をお願い致します。・見たい部分がございましたら写真アップ致しますので遠慮なくコメント下さい。よろしくお願い致します！



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