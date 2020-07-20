ウルブズヘッドのベルト 32ぐらいです。修理に出そうと思い早5年が経過しました。全体的に使用感はあり、様々なメンテナンスは必要だと思います。格安で出品します。ノンクレーム、ノンリターンでおねがい致します。売れなければ、メンテナンスにだし、自分で使います。カラー···ブラック素材···本革



ウルブズヘッド 20年前ぐらいに購入 修理必要 | rucol.cl



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