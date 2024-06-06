希少◆the1975 USツアー 北米ツアー バンド　Tシャツ　L

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✏️商品説明THE1975USツアー公式Tシャツ北米ツアー✏️商品状態・コンディション『 A 』【S】新品または新品同様に近いもの【A】多少使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはないもの。【B】使用感や部分的にダメージや汚れがあるもの。【C】使用感やダメージ、汚れがあるもの。【D】目立つダメージや汚れがあるもの。✏️寸法・サイズ肩幅：52身幅：52袖丈：18着丈：70(cm) ※素人の採寸ですので若干の誤差ががある場合があります。~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~✅コメントなし、即購入OKです！✅フォロワー様・新規フォロワー様は可能な範囲で値下げ交渉いたします♪✅リピート・まとめ買いの値下げ交渉もお声かけください♪※新品と表記のあるもの以外は基本的に古着商品となります。多少の傷や使用感などがある物もございますので、ご理解いただいた上でご購入くださいm(__)mその他、半袖TシャツはNIKEadidasPUMAstussyコムデギャルソン xlargetommyなどのスポーツ系ストリート系カジュアル系のブランドや、marvelDCコミックススーパーマン バットマン ジョーカー スパイダーマン ベノム カーネイジ アニメ Disneyミッキー ポケモン NARUTOなどのUSAUS古着海外輸入アニメマンガ系 ロックバンドバンT音楽系のTシャツを取り扱っております♪【#】古着oldメンズレディースウィメンズユニセックスバンドバンTカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋