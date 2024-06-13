★新品・メンズ★【 HTC　エイチティーシー】ナローベルト　レザー　黒　90

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#モトどん ヨーロッパブランド中心に出品してます。是非のぞいて見て下さいm(__)m※当方は【フリマアプリにのみ出品】しています。ネット上の詐欺通販サイトに無断転載されていても買わないで下さい。■ブランド：HTC エイチティーシー ハリウッドトレーディングカンパニー※「エイチティーシー(HTC)」はスタッズベルトの元祖とも言われるアメリカのブランド。■性別：ユニセックス■サイズ：表記90 幅2.5cm 全5穴・尾錠含まない全長：108.5cm・尾錠付け根から第1穴：84.0cm・尾錠付け根から第2穴：86.5cm・尾錠付け根から第3穴：89.0cm・尾錠付け根から第4穴：91.5cm・尾錠付け根から第5穴：94.0cm■カラー：黒※型押し柄入り■状態：新品未使用※ヴィンテージ加工が施されてます。■素材：牛革※こちら天然皮革由来の傷がある場合もありますが購入時よりです。ご了承下さい。■付属品：①商品タグ ②ブランドBOX※箱には潰れや傷があります。※画像が全てです。オールドスタッズ、シュガーケーン、ミノロンゾーニ、、エースウエスタンベルト、ホワイトハウスコックス、DIESEL、テンダーロイン、ダミコ、スローウエアなどのブランドが好きな方にもお勧めです。お買い得価格にて出品しておりますのでこの機会にぜひご検討ください。【注意事項】カメラ解像度、モニターにより現物との差がある場合もございますので、ご了承下さい。【お値下げ交渉について】常識的な金額をご提示頂ければ、喜んで検討いたします。★喫煙者＆ペットおりません!レザーベルト スタッズベルト ユニセックス イタリア モトどん 細幅 ナローベルト レザーベルトカラー...ブラック素材...本革