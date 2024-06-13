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PRADAネイビー　半袖Tシャツ
商品番号 R31278571957
商品名

PRADAネイビー　半袖Tシャツ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PRADAネイビー　半袖Tシャツ光沢感がすごく高級感を感じやすい素材です。あまり使用していないため美品です。サイズはXLでオーバーサイズ気味に着れるので、トレンドかつ今風に着こなせるのも特徴です。PRADAプラダ
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