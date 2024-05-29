SUNDAYS BEST BORDER POCKET TEE

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値引き交渉可⭕️SUNDAYSBESTサンデイズベストBORDERPOCKETTEEM着丈67身幅59袖丈18袋から出して1度着用しました。SUNDAYSBESTのオリジナルボーダーポケットTシャツです。オリジナルピッチで生地から作ったポケットTシャツです。大好きなドラマ\"BetterCallSaul\"の中でマイクさんが着ていたマルチボーダーをイメージしたオリーブ・ラベンダー・ブリック・ブラックのニューメキシコな配色。いつもと同じ着丈短め、身幅広め、袖丈も絶妙な長さで最高です。生地はコットン100%のアメリカンコットンで着心地も最高です。製品洗い済なので大幅な縮みも心配無し！完璧っす！