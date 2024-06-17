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HERMES（エルメス）ポケットチーフ（50cm×50cm）
商品番号 F86299479159
商品名

HERMES（エルメス）ポケットチーフ（50cm×50cm）
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···しまうまカラー···ブルーサイズ…50cm×50cmブランド…HERMES素材…シルクスーツ用のエルメスのポケットチーフです。夫が一度着用しました。家で手洗い（デリケート用洗剤）、アイロンをかけております。
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