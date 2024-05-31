ルイヴィトン モノグラム リバーシブルベルト

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ご覧いただきありがとうございます。1年前に友達からもらったたプレゼントです。今後使用する予定のない為出品します。中古品にはなりますので、神経質な方は御遠慮下さい。ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。綺麗な状態かと思います。画像でご確認ください。新品で一度も使っておらず、実寸サイズ：全長:約100cm最大ウエスト約75~100センチ、幅は4.0cmです,皮は最初の穴まで90cmです,(5穴)ご自身へのご褒美や大切な方へのギフトにも最適です。プレゼントにもおすすめです(*^▽^*)☆付属品:専用箱、保存袋丁寧な梱包.配送などを心掛けていきますので宜しくお願いします！お値引き等、交渉中でも基本的に早い者勝ちとなりますので悪しからずご了承下さい。すぐお返事できない時もあるので即購入で大丈夫です。お取引後はいかなる理由であっても返品返金交換はいたしません。ご不明点はお問い合わせください。