国内正規品 ICON INSERT TEE ロゴ刺繍　カーキ　Mサイズ

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商品詳細
こちらは国内TOMMYHILFIGER公式からの購入です。すぐに完売した大変貴重なアイテムです。国内販売はTOMMYHILFIGER公式のみでした。初めて見る方もいるかと思います。1点のみ。バストラインにロゴ刺繍入りのカラーブロックフラッグを差し込んだショートスリーブTシャツ。左袖口にもブランドアイコンのフラッグロゴをあしらいました。1枚で着用できる地厚な生地を使用しており、シャツを羽織ったり、ジャケットインにも対応します。【商品について】新品 タグ付き品番：MW25064000素材：綿100％カーキ 〇参考 TOMMYHILFIGER公式からの引用ですサイズS着丈67.6 身幅47.0 肩幅42.5 袖丈24.3サイズM着丈68.2 身幅50.3 肩幅44.3 袖丈25.2サイズL着丈69.1 身幅52.3 肩幅45.1 袖丈26サイズXL着丈72.1 身幅55.1 肩幅49.1 袖丈28.8【出品者から】・ゆうパケットにて発送します。。・新しいOPP袋に入れ直して梱包。発送は段ボール箱です。以上のことをご理解の上検討お願いします。#ngTOMMY←他の出品TOMMYHILFIGER整理番号#H18mg出品管理#oct22
http://narcologia.ru/goods/manufacture452241.html
http://narcologia.ru/goods/tenet22663.html
http://narcologia.ru/goods/reflector663264.html
国内正規品 ICON INSERT TEE ロゴ刺繍 カーキ XLサイズ-
国内正規品 ICON INSERT TEE ロゴ刺繍 カーキ XLサイズ-
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国内正規品 ICON INSERT TEE ロゴ刺繍 カーキ XLサイズ-
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