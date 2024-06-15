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未使用　カシミヤ 100% ストール　マフラー
商品番号 C94907297555
商品名

未使用　カシミヤ 100% ストール　マフラー
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 1,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅保管にご理解ある方のみご入札ください。携帯で撮影しておりますので、実物との色味の誤差はご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。幅　30.5cm長さ　150cm（フリンジ含まず）柄・デザイン···無地カラー···ブラウン素材···カシミヤ
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