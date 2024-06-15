未使用　カシミヤ 100% ストール　マフラー

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商品詳細
自宅保管にご理解ある方のみご入札ください。携帯で撮影しておりますので、実物との色味の誤差はご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。幅 30.5cm長さ 150cm（フリンジ含まず）柄・デザイン···無地カラー···ブラウン素材···カシミヤ
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http://narcologia.ru/goods/evaporation835324.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper862709.html
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