MAISON MARGIELA（メゾンマルジェラ）Tシャツ【インサイドアウト】

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■商品紹介ブランド：MAISONMARGIELA（メゾンマルジェラ）アイテム：Tシャツ(半袖)タイプ：メンズ商品番号：ーコンディション：ランクBカラー：グレー(ステッチ：赤)サイズ：M実寸（cm）：身幅47/袖丈23.5/着丈67/肩幅41素材：コットン100%コメント：■その他詳細シーズン：春夏秋冬ポケット：なし透け感：なし生地の厚さ：普通裏地：なし伸縮性：あり光沢：なし開閉：なし袖丈：半袖柄：無地※商品は複数サイトで共有している為、 ズレが生じ欠品となる可能性がございます。■コンディションについて：・新品同様…新品または新品同様のもの※・A…汚れやダメージがない、またはあっても目立たないきれいなもの・B…着用感が少なく、汚れやダメージが気にならないもの・C…着用感があり、汚れやダメージがみられるもの・D…汚れやダメージが目立つもの商品以外に付属している袋や靴の箱等はコンディションには含まれておりません。また、汚れや破れ等の記載もしておりませんので予めご了承ください。※新品同様では、裾上げ等お直しがしてある場合もございます。