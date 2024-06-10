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ヴァレンティノ Tシャツ
商品番号 S16052186112
商品名

ヴァレンティノ Tシャツ
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九州のヴァレンティノ店舗で4年ほど前に購入しました。使用感あります、ロゴの部分少しとれています（写真2枚目）簡易包装して発送します。ご了承いただける方のみご購入お願いします
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