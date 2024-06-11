rugged RUGGED Tシャツ

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商品詳細
某有名スケボーブランドをオマージュした大胆かつ凝ったデザインのTシャツになります。高円寺のRUGGEDで購入した商品になります。boxlogoが浮き上がって立体的なデザインになります。発売後即完売しまして、RUGGED自体も数量しか販売しなかった為かなりレア者になります。デザイン的にも舐達麻やHIPHOP好きな方にオススメだと思います。こちら1枚での価格になります。購入の際はお色をコメントして頂ければと思います。よろしくお願いします。
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