ROGIC STUDIO33 CAP キャップ ロジック

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ROGICとSTUDIO33のコラボキャップです。両ブランドのロゴが刺繍で入ったデザインです。比較的綺麗な状態でお譲りできます☺︎ご購入頂き次第早急な発送を心掛けています！発送前に自宅クリーニングしてからの発送になります。自宅保管の為ご理解宜しくお願い致します。