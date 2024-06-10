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カルバンクライン マイクロドットタイ ネクタイ パープル系 美品
商品番号 Y74482204297
商品名

カルバンクライン マイクロドットタイ ネクタイ パープル系 美品
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 1,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルバンクラインマイクロドットタイネクタイパープル系美品○仕様詳細カラー：パープル全長：146cm　大剣幅：8.0cm○素材詳細シルク85%ポリエステル15%無地に近いパープル系カラーのドットタイです。ほんのり光沢感のある艶っぽい色みです。全体的に目立つた汚れやダメージなどなくきれいです。
http://narcologia.ru/goods/conception874857.html
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