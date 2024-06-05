G-SHOCK ベビーG

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可愛い\u0026お洒落な、星型☆G-SHOCKです。説明書類付属品はありません。（カシオのホームページから、ダウンロードしたら、見れます）以前、使用していた為、使用感がございます。電池切れなので、近くの時計販売店または、カシオに送っていただいて、落札者様で交換して下さい。時間を頂けるなら、Gショックの販売店にて、電池交換後発送は、送料の関係上、箱なし発送になります。Baby-G5059【腕時計】カシオG-SHOCKBGA-103スターインデックスStarIndexSeriesBaby-Gから文字板にトレンドのスターモチーフを採用した「スターダイアルシリーズ」が登場。今回のモデルには、文字板全面にロックテイストの大きな星を配置。星の内側には、カラフルなキラキラのラメを全面に敷き詰め、インパクトのあるデザインに仕上げました。ケース／バンドには人気の光沢塗装を採用。メタルベゼルには多面カットを施し、輝きを加えることにより、カジュアルでありながら、質感の高さも感じさせるデザインに仕上げています。・LEDライト・ワールドタイム：世界27都市(29タイムゾーン)の時刻表示、サマータイム設定機能付き・10気圧防水