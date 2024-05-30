psa10 ニンフィアvmax HR

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングルレアリティ···HR即購入OK・PSA10ですが、完美品保証ではなく白かけや微細な傷等がある場合がございます。商品状態は必ずお写真にてご確認下さいませ。(素人目ですが白かけ傷はございません)・PSAの返送時に初期キズ等がある場合がございます。・完美品をお求めの方はお控え下さいませ。
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