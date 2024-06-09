CASTELBAJAC カステルバジャック 牛革 2つ折り財布 オレンジ

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商品詳細
※この他にもサイズ違い、色違い等を多数出品中です。複数割引、お気軽にお問い合わせ下さい。ブランド：CASTELBAJACカステルバジャックコンディション：新品未使用表記サイズ：約W11.5×H9×D2.5cmディテール：内側：札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×10差し込みポケット×3カラー：オレンジ素材：牛革馬革
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