23SS BLACK SCALE×FRESH.i.AM SNAPBACK CAP

LAROPAラ・ロパ※Kemio同型着※百足むかでボディ同色LA着※LEXカラー違いNYモデル着を現地価格で出品中SPACESHOWERTV「POWERPUSH!|LEX『なんでも言っちゃってfeat.JPTHEWAVY』」のLEX完全同型【EVOLCAP】も別々に現地以下価格で出品中◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆FRESH.i.AMフレッシュアイアム-Atlanta-TundeOgunnoikiがアトランタでアーティストになる為の見習時に設立、在職中にファッションが自分の真の情熱である事に気づきFRESH.i.AMを創設WizKid、Rihanna、WizKhalifa、G-dragonなどのグローバルスターが着用ブランド頭周り約57cm～約60cm高さ約11cmつば約12cmNubianヌビアン取扱OFF-WHITEオフホワイトのデザイナー、ヴァージル・アブロー（VirgilAbloh）コーデやFEAROFGOD(フィアオブゴッド)のESSENTIALS(エッセンシャルズ)のパーカーに最適、gallerydeptギャラリーデプト再構築デニムパンツやカーゴパンツコーデやjunkmaniaスタイルやNickLenzini創設者HolidayBrand（ホリデーブランド）のnylahatキャップに既にお持ちの方やJPTHEWAVY、HideyoshiラッパーDeepRiverコーデや47BRAND（フォーティーセブン）のNEWYORKMETSADJUSTABLECAPニューヨークメッツアジャスタブルキャップに物足りない方やCooperstownBallCap（クーパーズタウン）ボールキャップNEWYORKYANKEESニューヨークヤンキースやLHP取扱DANKESCHON人気YouTuber平本蓮やjpthewavyも愛用ブランドやSAINTMICHAEL(セントマイケル)READYMADEコーデにもバッチリで、SupremeシュプリームArabicアラビックLogo5-PanelCapや6-Panelアラビア文字キャップの全カラーコレクションの方にもオススメ!!



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