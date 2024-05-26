限定完売！ホワイトハウスコックストラベルレザーケース/財布パスポートケース別注

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数回着用 ホワイトハウスコックス パスポートケース着きレザー財布です。1090スタイル、ブライドルレザー、英国製、ブラックです。ショップ別注モデルだったと思います。外側には、航空券用ポケットもあります。