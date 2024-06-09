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羽生結弦　ANAオンラインツアー特典　ユズプー　FOIパンフ　等
商品番号 I63873349338
商品名

羽生結弦　ANAオンラインツアー特典　ユズプー　FOIパンフ　等
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎ANAトラベラーズ　オンラインツアー特別企画機長・羽生結弦の旅路500名限定の参加者特典のグッズです。・羽生結弦フライトログ付　オリジナルノートブック・ANAオリジナル　YUZUハンドタオル2枚セット・案内の紙◎Yuzu　Phoo　ディズニーストア公式ティッシュケースリクエスト100％達成したときにディズニーストアで購入いたしました。袋から出さずに飾っておりました。◎FOI　2023パンフ　宮城・新潟・神戸（一度パラパラ見た後は棚に保管しておりました。）◎kiss＆cry雑誌（一度パラパラ見た後は棚に保管しておりました。）◎ELLE　表紙違いの雑誌＋特典のポストカード（一度パラパラ見た後は棚に保管しておりました。）◎クリアファイル2枚（袋から出しておりません）◎AERA（一度パラパラ見た後は棚に保管しておりました。）こちらのばら売りは考えておりません。配送は防水をして段ボール（再利用）で送る予定です。ご質問等ございましたらコメントください。
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