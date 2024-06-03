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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらは刃牙消し 地下闘技場最大トーナメント戦士40BOXVol.1\u00262のセットです。写真の状態で入手してから袋に入れて保管しており新品未開封品となりますが、初期傷等の可能性はございますのでご承知おきください。このままプチプチで梱包のうえ箱に入れてメルカリ便(宅急便orゆうパック)での発送を予定しております。他の出品アイテムとセットで購入したいなどご要望あればコメントいただければ検討いたします。#くまのグッズ置き場#くまの刃牙グッズ刃牙展刃牙消しバキ消しクラウドファンディングキャラクター...コミック・アニメ・ゲーム
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刃牙消し 地下闘技場最大トーナメント戦士40BOX Vol.1\u00262セット ...
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