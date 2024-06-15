ベルト　メゾンガウチョ　刺繍

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商品詳細
幅3.5cm全長108.5cm(真ん中の穴まで90cm)定価:15,400円MAISONGAUCHOS／メゾンガウチョアルゼンチンの都市、ブエノスアイレスにアトリエを構え、伝統に沿った手仕事にこだわるアクセサリーブランド。代表的なガウチョベルトは、乗馬やポロ競技、ロデオ祭りなどに着用され、普段から広く愛用されています。
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