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WHITE HOUSE COX メッシュベルト28mm D.BRWN P2274
商品番号 C75090156801
商品名

WHITE HOUSE COX メッシュベルト28mm D.BRWN P2274
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 4,830 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウン【ブランド】　WHITEHOUSECOXホワイトハウスコッ　　　　　　　　　　　　　クス【商品】　　　P2274【カラー】　　D.BRWONダークブラウン【サイズ】　　30/75【付属品】　　ブランドタグ古くは犬用のリードとして開発した商品を、ファッションアイテムとして改良したのがメッシュベルトの始まりです。職人が手作業によって編み上げたので、目が詰まっているので、伸びも少なく耐久性に優れているのも人気の証。カジュアルからドレスまで合わせやすい万能ベルトです。【WHITEHOUSECOX/ホワイトハウスコックス】1860年に設立された、英国の伝統的かつ希少なブライドルレザーを扱う代表的なブランド。現在もその長きに渡る伝統を守り続け、厳選された素材を用い、自国イギリスにて手作業を中心とした生産を貫いて、高品質の馬具や洗練されたデザインのベルトや鞄、財布など様々なレザーグッズを作り続けています。それなりに使用感有りますが、ケアなどしておりましたのでまだまだ綺麗な状態かと思います。今では希少なベルトかと思いますので、この機会に是非宜しくお願い致します。#ホワイトハウスコックス#WHITEHOUSECOX#メッシュベルト#P2274
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