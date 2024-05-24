【人気デザイン】シュプリーム アンチヒーロー Tシャツ　ブラック　バックプリント

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Supreme×antiheroのコラボTシャツです。とても人気デザインでブラックのXLサイズは特に希少ですので、ご希望の方はお早めに。着丈77身幅61.5身幅55袖丈23程度で大きめのサイズ感です。即購入OKです目立った傷や汚れはないですが、古着で多少の使用感はありますので完璧な状態を求める方はご遠慮ください。 購入後のお客様都合でのキャンセルは対応出来ません。お値下げはフォロワー様のみ対応させてもらいます。2~3週間売れなければ再出品するので、お値下げ待ちのいいね！よりはお値下げ希望コメントの方をおすすめします。トラブルを防ぐために古着好き、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願いいたします！カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏,秋Supreme®xAntihero®BoxLogoDogTeeSupremeシュプリーム'22S/SSupremexANTIHEROBoxLogoDogTeeアンタイヒーローコラボボックスロゴドッグティーデッドストック品柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック